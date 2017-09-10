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Şehidin ailesi ikinci kez evlat acısı yaşadı

- Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan ve ikiz oğullarından Mustafa geçen yıl şehit olan Bilgili ailesi diğer oğulları Ramazan'ı da trafik kazasında kaybetti - Ölüm haberini hac için gittiği Suudi Arabistan'da alan ve şehidin cenaze namazını kendisi kıldıran din görevlisi baba Recep Bilgili, aynı vazifeyi kaybettiği diğer oğlu için de yerine getirdi

Şehidin ailesi ikinci kez evlat acısı yaşadı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan ve bir yıl önce Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ikiz oğullarından Mustafa Bilgili (21) şehit olan aile, yeniden evlat acısıyla sarsıldı. Bilgili ailesi şehidin ikizi Ramazan Bilgili'yi de trafik kazasında kaybetti.

Önceki gün Samsun'un Kavak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ramazan Bilgili'nin cenazesi, Yenidoğan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Ölüm haberini hacda alan ve bunun üzerine yurda dönen anne Nilgün ve baba Recep Bilgili'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.

- Bir yıl arayla iki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Helallik alınmasının ardından, Ramazan Bilgili için Yenidoğan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Geçen yıl şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran din görevlisi acılı baba Recep Bilgili, aynı vazifeyi kazada kaybettiği oğlu için de yerine getirdi.

Kılınan namazın ardından, evli ve bir çocuk babası Ramazan Bilgili'nin cenazesi Belediye Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ramazan Bilgili'nin 14 ay önce baba olduğu ve çocuğuna şehit olan ikiz kardeşi Mustafa'nın ismini verdiği öğrenildi.

Cenazeye, ailenin yakınları, Kaymakam Vural Karagül, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Müftü Hüseyin Okuş ve vatandaşlar katıldı.

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