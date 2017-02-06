Şehidin babasına

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencisi Furkan Tuncil tarafından çizilen şehit Halil Kantarcı'nın kara kalem resmi, babası Ali Kantarcı'ya takdim edildi.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Evi öğrencileri, Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz konulu özel bir etkinlik düzenledi.
Etkinlikte öğrenciler tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminde milletin gösterdiği kahramanlık, tiyatro gösterisi ile yeniden canlandırıldı.
Programda ayrıca, öğrencilerin oratoryo gösterisinin ardından, seslendirdikleri kahramanlık türküleriyle Öğretmenler Korosu sahne aldı.
Etkinlik sonunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, davetliler arasında bulunan şehit Halil Kantarcı'nın babası Ali Kantarcı'ya, kursiyer Furkan Tuncil tarafından çizilen şehidin kara kalem resmini hediye etti.
Programa, Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi ile veliler ve öğrenciler katıldı.