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Şehidin bayrak aşkı mezarında ölümsüzleştirildi

- PKK'lı teröristlerce cephanelik olarak kullanılan okulun önündeki direğe, "Ben olduğum sürece, ülkemde bayraksız direk kalmayacak" diyerek Türk bayrağını asan şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in kabrine bayrak anıtı yapıldı

Şehidin bayrak aşkı mezarında ölümsüzleştirildi

KONYA (AA) - Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce cephanelik olarak kullanılan okulun önündeki direğe, "Ben olduğum sürece, ülkemde bayraksız direk kalmayacak" diyerek göğsünden çıkardığı Türk bayrağını asan şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in, Konya'nın Akşehir ilçesindeki kabrine bayrak anıtı inşa edildi.

Diyarbakır'ın Lice kırsalında, 31 Mayıs'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sırasında şehit düşen Selçuk Özer'in, Akşehir ilçesindeki Doğrugöz Mahallesi'nde bulunan mezarı başına inşa edilen bayrak anıtı, düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı göndere çekildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehit için dua edildi.

Şehidin babası Yusuf Özer, buradaki konuşmasında, anıtın, oğlunun verdiği Türk bayrağı mücadelesinden esinlenilerek yapıldığını belirtti.

- "Benim ülkemde bayraksız direk kalmayacak"

Baba Özer, şehit oğlunun Diyarbakır'da yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Lice kırsalında bir ihbar alıyorlar. Okulda PKK'nın cephaneliğinin olduğu bilgisi geliyor. Operasyona çıkıyor ve bakıyorlar ki okul var ama içi cephanelik. Önünde direk var, bayrağı yok. Öğrencisi var, öğretmeni yok. Soruyorlar, 'Öğretmeni kim'. Bir kız çocuğu; 'Ben burada öğretmenlik yapıyorum' diyor. 'Köyde, okulda neden bayrak yok' diye soruyorlar, çocuk 'bayrağımız yok, ipimiz yok' diyor. Bunun uzerine oğlum 'Ben bu direğin başına bayrağı takacağım' diyor ve göğsünden bayrağını çıkarıp, direğin tepesine asıyor. 'Ben olduğum sürece, ülkemde bayraksız direk kalmayacak' diyor."

Törene katılan Özer'in kardeşleri Mehmet ve Osman Özer ile anneannesi Ruziye Türkan ve diğer yakınları duygulu anlar yaşadı.

Program sonunda protokol tarafından Uzman Çavuş Selçuk Özer Bayrak Anıtı'nın açılışı yapıldı. Anıtta, Özer'in, Türk bayrağını okulun önündeki direğe astığı sırada silah arkadaşlarının çektiği fotoğraf da sergilendi.

Törene, şehidin ailesi ile Ilgın Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Yücel Gemici, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, MHP Akşehir İlçe Başkanı Osman Fedai ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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AkşehirBayrak AnıtıKonyaSelçuk Özerşehit
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