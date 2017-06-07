Şehidin hatıraları baba ocağında yaşatılıyor

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Mardin'in Dargeçit ilçesinde geçen yıl teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur'un ailesi, çocuklarının hatırasını evlerinin balkonunda yaşatıyor.

Muratbey köyünde yaşayan şehidin babası Hayri ve annesi Suzan Kanbur, bahçesi ve duvarlarını Türk bayrağıyla süsledikleri evlerinin balkonunda, çocuklarının yatağı, üniforma, bot, bere, kasatura gibi askeri malzemeleri ve küçüklüğünden bu yana giydiği kıyafetleri ile eşyalarını sergiliyor.

Şehidin görevde çektirdiği fotoğraflar ile başarı belgelerinin de yer aldığı, tavanı ay yıldızlı bayrak haline getirilen balkonda, aynı zamanda gelen ziyaretçilerin dinlenmesi için masa ve sandalyeler de bulunuyor.

- "Onun eşyalarıyla avunuyorum"

Şehidin annesi Suzan Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 ay önce şehit düşen oğullarının anısını yaşatmak istediklerini ve evlerinin balkonunda müze oluşturma kararı aldıklarını söyledi.

Oğullarının özellikle izinlerde zamanının büyük bölümünü geçirdiği balkonu oda haline getirerek sergi alanına dönüştürdüklerini anlatan Kanbur, "Burada çocukluğundan bu yana kullandığı tüm eşyaları sergiliyoruz. Buraya geldiğimizde rahatlıyoruz, sanki buradaymış gibi onunla konuşuyoruz. Şehitler ölmez diyorlar, biz de onu hep görevdeymiş gibi düşünüyoruz. Buraya her gün geliyorum, onun eşyalarıyla avunuyorum." dedi.

Anne Kanbur, en büyük arzusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerini ziyaret etmesi olduğunu sözlerine ekledi.

- "Burası bizi ayakta tutuyor"

Baba Hayri Kanbur, şehit oğullarının evlerinin balkonunu çok sevdiğini, zamanının büyük bölümünü de arkadaşlarıyla burada geçirdiğini ifade ederek "Burayı kendimiz dizayn ettik. Işıklandırma, tavana Türk bayrağı ve duvara Türkiye haritası kabartması yaptık. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. Burası bizi ayakta tutuyor. Aynı zamanda arkadaşlarımızı, misafirlerimizi burada ağırlıyoruz." dedi.

- Altında şehit düştüğü bayrak yatağının başucunda

Şehidin ağabeyi Cüneyt Kanbur da kardeşinin şehit olmadan önce Dargeçit'te baraj koruma noktasında geçen yıl açılan üs bölgesine Türk bayrağı diktiklerini anlattığını dile getirdi.

Bayrağın dikilmesinden bir müddet sonra söz konusu bölgedeki terör saldırısında kardeşinin şehit düştüğüne işaret eden Kanbur, "Kardeşim, burada bayrağın altında secde eder vaziyetteymiş. Olay yerini ben de gördüm. Komutanlar, kardeşimin oraya diktiği bayrağı bize teslim etti. Biz de o bayrağı yatağının başucuna koyduk." dedi.

Kardeşinin sürekli kendisine "Ağabey emin ol, benimle çok gurur duyacaksın." dediğini ve kendilerine şehadet haberi gelmesiyle bu gururu yaşadıklarını vurgulayan ağabey Kanbur, şunları kaydetti:

"Bir gün beni telefonla aramıştı ve 'Senden bir ricam var. Evimizin önündeki büyük kavak ağaçlarının arasına dev Türk bayrağı as. Ben geri geleceğim, benimle gurur duyacaksın' dedi. Yine şehit olmadan birkaç gün önce kardeşimin şehit olduğunu görmüştüm, bunu ona da söylemiştim. O da bana gördüğü bir rüyayı anlattı. 'Nurdan yaratılmış bir camiye giriyorum' dedi. Ben de 'Kendine dikkat et' demiştim. Kısa süre sonra da şehit düştü. Allah, gururu da yaşatıyor sabrını da veriyor."