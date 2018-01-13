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Şehidin hayalini Kaymakamlık gerçekleştirdi

- Geçen ay Gabar Dağı mevkisinde şehit olan Mersinli Sözleşmeli Piyade Er Can'ın, evinin üzerine köy girişinden görülebilecek şekilde Türk bayrağı yerleştirme hayalini Gülnar Kaymakamlığı gerçeğe dönüştürdü

Şehidin hayalini Kaymakamlık gerçekleştirdi

MERSİN (AA) - Şırnak'taki Gabar Dağı mevkisinde geçen ay yürütülen operasyonda şehit olan 21 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can'ın Mersin'in Gülnar ilçesindeki evinin üzerine köy girişinden görülebilecek şekilde Türk bayrağı yerleştirme hayalini Kaymakamlık gerçekleştirdi.

Gabar Dağı mevkisinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 Aralık'ta şehit olan Can'ın hayalini öğrenen Gülnar Kaymakamlığı harekete geçti.

Kaymakam Ekrem Güngör'ün talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki İshaklar köyünde bulunan Can'ın evinin üstüne Türk bayrağı yerleştirme çalışması başlatıldı.

Kısa sürede tamamlanan çalışmayla Can'ın hayali gerçekleştirilmiş oldu.

Şırnak'ta, Gabar Dağı mevkisinde 11 Aralık'ta yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can şehit olmuştu.

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