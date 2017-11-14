Şehidin ismi babasının görev yaptığı amirliğe verildi

ANKARA (AA) - Şırnak'ta 18 Ocak 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Mahmut Bilgin'in adı, polis olan babasının görev yaptığı Beypazarı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne verildi.

Şehit polis memuru Mahmut Bilgin'in babası polis memuru Yusuf Bilgin'in görev yaptığı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin adı, "Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği" olarak değiştirildi.

Baba Yusuf Bilgin, yaptığı açıklamada, oğlunun isminin çalıştığı birime verilmesinin dolayı tüm yetkililere teşekkür etti.

Bunun tarif edilemez bir duygu olduğunu aktaran Bilgin, 23 yaşında, çiçeği burnunda delikanlıyı, oğlunu gencecik yaşta şehit verdiğini ve acısını yüreğine gömdüğünü söyledi.

Bilgin, şimdi oğlunun adının verildiği "Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği"nde görevini yaptığını belirterek, "Bu yıl şehit ailelerine devletimizin tanıdığı kontenjandan kutsal topraklara, hac farizasını yerine getirmek üzere ailemle birlikte gittim. Oğlum başta olmak üzere bu kutsal topraklarda tüm şehitlerimize Fatiha'lar gönderdim ve onlar için tavaf döndüm. Mekanları cennet olsun. Devletimizin kararlı tutumu ile bu PKK illetinin bir gün yerle bir olacağı inancındayım." dedi.

Şırnak'ın İdil ilçesi Alanya Caddesi'nde 18 Ocak'ta zırhlı polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettiren teröristler, uzun namlulu silahlarla ateş açmış, saldırıda yaralanan 7 polis memurundan Mahmut Bilgin, Ersin Yıldırım ve Gültekin Tırpan, Şırnak Asker Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.