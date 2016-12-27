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Şehidin n adı mezun olduğu okulda yaşatılacak

- Hakkari'deki terör saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kerim Örtücü'nün adı, mezun olduğu lisedeki bir atölyeye verildi

Şehidin n adı mezun olduğu okulda yaşatılacak

ORDU (AA) - Hakkari'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kerim Örtücü'nün adı, Ünye ilçesinde mezun olduğu Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki mobilya ve iç mekan teknolojisi bölümü atölyesine verildi.

Şehit Örtücü'nün adının yazılı olduğu tabelanın, atölyeye asılması dolayısıyla düzenlenen törene, annesi Nahide ve babası Ahmet Örtücü de katıldı.

Duygulandığı gözlenen baba Ahmet Örtücü, okul yöneticilerine teşekkür ederek, "Çocuğumun okuduğu bölüme adının verileceğini duyduğumda çok duygulandım. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Okul Müdürü İbrahim Elibolca, Hakkari'de şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kerim Örtücü'nün, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında mobilya ve iç mekan teknolojisi alanından mezun olduğunu söyledi.

Öğretmenler Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla vatanı uğruna şehit düşen kahramanın ismini ebediyete kadar yaşatmak amacıyla mezun olduğu bölümün atölyesinin adını "Şehit Kerim Örtücü İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi Atölyesi" olarak değiştirdiklerini belirten Elibolca, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Hakkari'de Çimenli köyü yakınlarında 24 Haziran'da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Kerim Örtücü'nün (24) de aralarında bulunduğu 4 asker şehit olmuştu.


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