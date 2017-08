Şehidin nişanlısının duygulandıran paylaşımı

ADANA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 6 Ağustos'ta güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Erhan Konuk’un nişanlısı Görkem Nur Ayaz, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardı.

Ayaz, iki gün önce sosyal medya hesabından, "Erhanım, canıma can diye saydığım, eksiklerimi tamamlayanım. Bugün seni toprağa vereli bir hafta oldu. Canımı nefesimi ruhumu alıp gideli tam bir hafta..." paylaşımında bulundu.

Paylaşımında, nişanlısının yokluğunun ve şu an yaşadığı acının tarif edilemeyeceğini dile getiren Ayaz, şöyle devam etti:

"Neye, kime ağlanır hıçkıra hıçkıra? Ben ki tırnağın kırılsa burada gözyaşım kuruyana kadar ağlayan, şimdi gözlerim görmez oldu. Hep derdin 'Canıma can olanım gözümün gönlümün nuru' diye. Canına can olamadım. Aşkım, canımdan verip seni tutamadım yanımda. Bundan sonra ne yaparım, nasıl dayanırım yokluğuna inan hiç bilmiyorum. Elimden bir şey gelmiyor ya içim daha çok parçalanıyor. 10 sene sonrasını bile düşünmüşken, ben 1 saat sensiz ne yaparım diye düşünür durur oldum. Sen bir kere şehit olurken ben burada defalarca öldüm. Sen bir kere uyurken ben her gece 'Nasıl uyurum' diye deli oldum. Sen bilirsin, ölmekten ve sevdiklerimi kaybetmekten çok korkardım. Ben ne zaman ölmeyi dört gözle bekler oldum, ne zaman büyüdüm de ölmekten bir saniye korkmaz oldum. Olmadı aşkım olmadı. Dünya gözüyle doyamadım ellerine, gözlerine bakmaya bile kıyamadığım gözlerini yaşadığım süre göremez oldum."

Ayaz, paylaşımının devamında "Çok acıyor her yanım. Seninle attığını hisseden kalbim atmaktan nefret ediyor. Bütün hücrelerim beni ben yaptığı için yenilenmekten korkuyor." ifadelerine yer verdi.

Görkem Nur Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada da hislerini yazarak da anlatmak istediğini belirterek, "Bunun üzerine böyle bir paylaşım yaptım. Onu unutmayacağım." dedi.