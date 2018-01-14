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Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlandı

- Siirt'in Baykan ilçesinde şehit Astsubay Üstçavuş Akdağ'ın görev yaparken inşasını başlattığı ancak tamamlandığını göremediği mescidin açılışı yapıldı - Vali Atik: - "Şehidin naaşının Tokat'a gönderildiği sırada 'Bunun hesabı soracağız.' demiştim. Şu anda ailenin karşısına bunun hesabını sorarak çıkmaktan dolayı da gururluyum. Oğlunuzun kanı yerde kalmadı"

Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde, Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmadan önce karakolda yapımını başlattığı ancak tamamlandığını göremediği mescit açıldı.

Çukurca köyünde jandarma karakolunda yapımı tamamlanan mescit ile şehit adına oluşturulan parkın açılışına Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Baykan Kaymakamı Cuma Çotu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, şehidin babası Zekeriya, dedesi Mehmet ve babaannesi Emine Akdağ katıldı.

Vali Atik konuşmasında, şehidin kanının yerde kalmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şehidin naaşının Tokat'a gönderildiği sırada 'Bunun hesabı soracağız.' demiştim. Şu anda ailenin karşısına bunun hesabını sorarak çıkmaktan dolayı da gururluyum. Oğlunuzun kanı yerde kalmadı. Biz onun başlattığı bu mescit inşaatını vasiyet olarak kabul ettik, tamamladık."

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit de şehit Yakup Akdağ'ın isminin yaşatılacağı parka belediye olarak katkı yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Baykan Belediyesince şehidin dedesi Mehmet Akdağ'a fahri hemşehrilik beratı verildi.

Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehit yakınları daha sonra mescitte namaz kıldı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, 23 Temmuz 2017 günü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

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