Şehir hastaneleri istihdama da katkı sağlıyor

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Sağlıkta dönüşüm programının önemli projelerinden şehir hastaneleri, modern sağlık hizmetlerinin yanı sıra, binlerce kişiye yeni iş kapısı açarak istihdama da ciddi katkılar sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerinin yanı sıra bulundukları kentlerde istihdama yaptığı katkıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve şehir hastanelerinden alınan bilgiye göre, haziran sonuna kadar bir milyon 345 bin 510 hastaya sağlık hizmeti verilen üç şehir hastanesinde, 706'sı hekim, 3 bin 785'i sağlık personeli, 3 bin 895'i de hizmet alımı olmak üzere 8 bin 386 kişi istihdam ediliyor.

Yozgat’ta açılan şehir hastanesinde, 115 hekim, 598 sağlık personeli ve hizmet alımı ile 811 kişi görev yapıyor. Mersin Şehir Hastanesinde 381 hekim ve bin 763 sağlık personelinin yanı sıra hizmet alımı ile 2 bin 133 personel istihdam ediliyor. Isparta’da açılan şehir hastanesinde ise 210 hekim, bin 424 sağlık personeli ve hizmet alımı ile 951 kişi görev yapıyor.

- "İş imkanı bulduk, para kazanıyoruz"

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. İsmail Kurca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yozgat Şehir Hastanesi, çalıştırdığı işçi sayısıyla istihdam konusunda şehre büyük katkı sağladı." dedi.

Şehir hastanesinde açıldığı günden itibaren hizmet alımıyla 800-850 arasında işçi istihdam edildiğine dikkati çeken Kurca, esnafın da bu durumdan fazlasıyla memnun olduğunu belirtti.

Hastanenin başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel de şehir hastanesiyle doktor ve sağlık personeli sayısının ikiye katlandığını ifade etti.

Şehir hastanesinde işe başlayan üniversite mezunu Cansu Bulut Ata ise daha önce işsiz olduğunu, hastanenin açılmasıyla işe başladığını aktararak, "Yozgat’ta iş alanı kısıtlı. Böyle bir hastanenin açılması bizi mutlu etti. İş imkanı bulduk, para kazanıyoruz." diye konuştu.

Yozgat'ta iş bulamadıkları için şehirden göç etmeyi düşündüklerini anlatan üniversite mezunu Songül Taşdemir de "Şehir hastanesinin açılmasıyla bize iş imkanı sunuldu. Burada veri giriş elemanı olarak çalışıyorum. Hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehir hastanesindeki hizmetlerin Avrupa ülkelerinde olmadığını dile getiren hasta yakını Ülfet Bölükbaşı ise hastanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Taksici Samet Sargın da hastaneden hizmet alan hasta ve çalışan sayısının işlerini artırdığını belirtti.