Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avukat Metin Uracin Rosneft gıda
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı

Şehir hastaneleri istihdama da katkı sağlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle Yozgat, Mersin ve Isparta'da hayata geçirilen şehir hastanelerinde 8 bin 386 kişi istihdam ediliyor.

Şehir hastaneleri istihdama da katkı sağlıyor

YOZGAT - ÖMER ERTUĞRUL (AA) - Sağlıkta dönüşüm programının önemli projelerinden şehir hastaneleri, modern sağlık hizmetlerinin yanı sıra, binlerce kişiye yeni iş kapısı açarak istihdama da ciddi katkılar sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerinin yanı sıra bulundukları kentlerde istihdama yaptığı katkıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve şehir hastanelerinden alınan bilgiye göre, haziran sonuna kadar bir milyon 345 bin 510 hastaya sağlık hizmeti verilen üç şehir hastanesinde, 706'sı hekim, 3 bin 785'i sağlık personeli, 3 bin 895'i de hizmet alımı olmak üzere 8 bin 386 kişi istihdam ediliyor.

Yozgat’ta açılan şehir hastanesinde, 115 hekim, 598 sağlık personeli ve hizmet alımı ile 811 kişi görev yapıyor. Mersin Şehir Hastanesinde 381 hekim ve bin 763 sağlık personelinin yanı sıra hizmet alımı ile 2 bin 133 personel istihdam ediliyor. Isparta’da açılan şehir hastanesinde ise 210 hekim, bin 424 sağlık personeli ve hizmet alımı ile 951 kişi görev yapıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IstihdamŞehir HastaneleriTürkiyeYozgat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5