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Şehir Hatlarından ek seferler

- Kadıköy-Eminönü hattında 15, Kadıköy-Karaköy hattında 4 olmak üzere 17 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde günlük 19 ek sefer düzenlenecek

Şehir Hatlarından ek seferler

İSTANBUL (AA) - Şehir Hatları, 17 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Karaköy vapur seferleri tarifelerinde yeni düzenlemeye gitti.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, yolculardan gelen talep üzerine artan yoğunluk da dikkate alınarak, Kadıköy'den Eminönü ve Karaköy hatlarına ek sefer düzenlenecek.

Buna göre, saat 21.00'e kadar yapılan tarifeli seferler söz konusu hatlarda uzatıldı. Her iki hatta da karşılıklı uzatılan seferler kapsamında, Eminönü'den saat 00.50'de, Kadıköy'den saat 01.00'de en son sefer yapılacak.

Eminönü'den kalkan vapurlar, Karaköy'e uğrayarak seferlerini Kadıköy'de sonlandıracak. İlave seferler, tarifede belirtildiği şekliyle Eminönü'den kalkışlarda önce Karaköy uğramalı yapılacak. Kadıköy'den Karaköy'e saat 21.30'dan itibaren yapılan seferler de önce Eminönü uğramalı gerçekleştirilecek.

Şehir Hatları, 17 Ağustos'ta başlayacak ek seferlerle 17 Eylül'e kadar Kadıköy-Eminönü hattında 15, Kadıköy-Karaköy hattında 4 olmak üzere her iki hatta günlük toplam 19 ek sefer yapacak.

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Ek SeferŞehir Hatları
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