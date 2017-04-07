Şehir Hatlarından

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, Emirgan Korusu'nda yapılan İstanbul Lale Festivali'ne, Anadolu Yakası'ndan daha rahat ulaşım sağlanabilmesi için her gün ilave seferler düzenliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy - Üsküdar - Emirgan hattındaki seferler 1 Mayıs'a kadar devam edecek.

Şehir Hatları, İstanbul Lale Festivali boyunca Kadıköy ve Üsküdar'dan Emirgan İskelesi'ne yapacağı tarifeli seferlerle Anadolu Yakası'ndan festivale gelmek isteyen ziyaretçilerin kara trafiğine girmeden koruya erişimlerini sağlayacak.

Üsküdar - Ortaköy arasında 17 Mart'ta başlatılan deneme seferleri de yolcu yoğunluğu göz önünde bulundurularak 10 Nisan 2017 Pazartesi gününden geçerli olacak şekilde güncellendi.