Şehircilik Şurası toplanacak

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "şehircilikte yeni vizyon" temasıyla Şehircilik Şurası düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ve belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında düzenlenecek Şehircilik Şurası'nın, gelecek ay açılış toplantısının yapılması hedefleniyor.

"Şehircilikte yeni vizyon" temasıyla düzenlenecek Şehircilik Şurası ile Türkiye'nin şehirleşme vizyonunun, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenmesi amaçlanıyor.

Şura komisyonları, "şehirlerimizde kimlik, planlama ve tasarım", "kentsel dönüşüm", "şehirleşme, göç ve uyum", "şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yönetimlerin rolü" olarak belirlendi.

Şehircilik Şurası'na kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör mensupları katılacak. Şura, tüm katılımcıların dengeli temsiliyle gerçekleştirilecek. Şura kapsamında, bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin durum tespiti yapılacak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilecek, uygulamadan kaynaklanan sorunlar belirlenecek ve buna ilişkin çözüm önerileri sunmak üzere çalışmalar yapılacak.

Şurada alınacak kararlar ve yayımlanacak şura sonuç bildirgesinde yer alan konular, başta bakanlık olmak üzere şehircilik alanlarında çalışan tüm kurum ve kuruluşlar ile meslek alanındaki tüm uzmanlar için önemli bir başvuru kaynağı olacak.

Bakanlıkça ön hazırlıkları tamamlanarak ocak ayında açılış toplantısı yapılması planlanan şura kapsamında oluşturulan komisyonlar, mart ayına kadar çalışmalarına devam edecek ve ardından genel kurul toplantılarıyla çalışmalarını sonlandıracak.