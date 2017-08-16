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Şehirler arası yolcu otobüslerine özel denetim

- Trafik ekiplerinin şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerinde 55 bin 415 otobüs sürücüsü kontrol edildi - Denetimlerde 666 araç trafikten men edilirken 110 otobüs şoförünün sürücü belgesine el kondu

Şehirler arası yolcu otobüslerine özel denetim

ANKARA (AA) - Trafik ekiplerinin şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik özel denetimlerinde 55 bin 415 otobüs sürücüsü kontrol edildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, şehirler arası otobüs denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, Türkiye genelinde 11-13 Ağustos tarihlerinde 55 bin 415 otobüs sürücüsünü kontrol etti. 7 bin 756 sürücüye, araçlarındaki eksiklikler nedeniyle 2 milyon 380 bin 18 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde 666 araç trafikten men edilirken 110 otobüs şoförünün ehliyetine de el kondu.

- Radarla özel hız denetimi

Öte yandan trafik ekiplerince 12-13 Ağustos tarihlerinde yapılan hız denetimlerinde durdurulan 37 bin 725 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Trafik ekipleri 24 bin 136 araçta eksiklik ve ihlal tespit ederek 6 milyon 383 bin 959 lira cezai işlem uyguladı, 567 araç trafikten men edildi. Ekipler, 49 sürücünün belgesine ise el koydu.

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