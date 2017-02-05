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Şehit aileleri Berlin'de

- EPOHDER, moral olması amacıyla 3 şehit ailesini Almanya'ya tatile getirdi

Şehit aileleri Berlin'de

BERLİN (AA) - Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (EPOHDER), şehit yakınlarına destek olmak ve moral motivasyon sağlamak amacıyla 3 şehit ailesini Almanya'da tatile getirdi.

21 Mart 2012'de Cudi Dağı'nda şehit olan Kadir Can'ın ailesi, 16 Ocak 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit olan Ali Bulduk'un ailesi ve 22 Aralık 2015'te Şırnak Cizre'de şehit düşen Ahmet Atilla Güneş'in aileleri Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ve Berlin'de misafir edildi.

EPOHDER Başkanı Yesugay Aksakal, amaçlarının şehit ailelerine moral motivasyon sağlamak olduğunu belirterek Avrupa'da yaşayan Türklerin desteği sayesinde böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Aksakal, kendisinin Hollanda ve Belçika'da seminerler verdiğini dile getirerek, ''Bu seminerlere gelir giderken bu fikir ortaya çıktı. Buradaki insanlarımız şehit aileleriyle tanışmak istedi. Bizim görüştüğümüz 15 aile var. Şimdilik 3 aileyi Almanya'yı gezdirerek onlara moral motivasyon sağlamayı amaçlıyoruz. Bu organizasyonu sürekli hale getirmek istiyoruz'' dedi.

Türkiye'ye yaşanan terör olaylarını Almanlara da anlatmak istediklerini ifade eden Aksakal, bu konuda girişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Aksakal ayrıca Avrupa'da yaşayan Türk gençlerini de Diyarbakır ve Mardin'de görev yapan özel harekat birimlerini gezdirmeyi istediklerini belirterek, ''Böyle bir projemiz daha var. Buradaki gençleri oralara götürerek hem orada görev yapan arkadaşlara destek olmak hem de buradan giden arkadaşlarımızın oralarda nasıl görev yapıldığını göstermek istiyoruz'' diye konuştu.

Dernek Başkanı Aksakal, Avrupa'da yaşayan Türklere, kendilerine verdikleri destekten dolayı müteşekkir olduklarını sözlerine ekledi.


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EPOHDERYesugay Aksakal
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