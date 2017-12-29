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Şehit aileleri CHP'ye siyah çelenk bıraktı

- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar: - "Ülkemizin bekası için mücadele eden, canını ve hayallerini veren şehit ve gazilerimize kimsenin hakaret etmeye hakkı yoktur. Tüm milletimizi de CHP'nin içerisindeki hadsiz insanlara tepki göstermeye davet ediyoruz"

Şehit aileleri CHP'ye siyah çelenk bıraktı

ANKARA (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Ülkemizin bekası için mücadele eden, canını ve hayallerini veren şehit ve gazilerimize kimsenin hakaret etmeye hakkı yoktur. Tüm milletimizi de CHP'nin içerisindeki hadsiz insanlara tepki göstermeye davet ediyoruz." dedi.

Aylar, CHP Genel Merkezi önünde basına yaptığı açıklamada, CHP'li milletvekillerinin şehit ailelerine hakaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Bu ülke için bedel ödeyen gazilere ve canını seve seve veren şehitlere, bu ülkede yaşayan insanların hakaret etme hakkının olmadığını belirten Aylar, "Ülkemizin bekası için mücadele eden, canını ve hayallerini veren şehit ve gazilerimize kimsenin hakaret etmeye hakkı yoktur. Tüm milletimizi de CHP'nin içerisindeki hadsiz insanlara tepki göstermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

- "Hakaret et unutulsun durumu yaşanmasın"

15 Temmuz gazisi Kaan Şimşek de "CHP'li milletvekillerinin gündemde kalmak için iki ayda bir şehit ve gazilere saldırdığını" ifade etti.

CHP'li milletvekillerinin düzenli olarak şehitler üzerinden siyaset yaptığı görüşünü dile getiren Şimşek, "Bu konunun takipçisi olup, bu tür aşağılık çıkışlara karşı hukuki yaptırımlar için yetkili yerlerle görüşeceğiz. 'Hakaret et, sonra unutulsun' artık bu durumun yaşanmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından grup, CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

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