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Şehit aileleri ve gazilere moral gecesi

- Şehit aileleri, gaziler ile yakınları, "Emanetimiz Emanetimizdir" etkinliğinde bir araya geldi

Şehit aileleri ve gazilere moral gecesi

İSTANBUL (AA) - Şehit aileleri, gaziler ile yakınları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle düzenlenen programda buluştu.

Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Emanetiniz Emanetimiz" programı öncesinde Çanakkale savaş objeleri ve resim sergisi açıldı. Etkinlik İBB mehteran takımının konseriyle başladı.

Burada konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şube Başkanı gazi Ferhat Koçak, dünyada sadece Müslüman olduğu için eziyete maruz kalan milyonlarca insan olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların katledildiğini ifade eden Koçak, "Saymakla bitmez acılar, katlanarak artan sıkıntılarla yoğrulan bir coğrafyada Türkiye adeta gökyüzündeki kuzey yıldızı gibi yolunu kaybetmişlere, tüm mazlumlara rehber olan bir ülke. Bizler de bu ülkenin evlatları olarak, bunca acılarla sarmalanmış olmamıza rağmen tarihten gelen şuur ve bilinçle, tarihten bugüne ecdadımızın yaptığı gibi bu yaraları sarmalı ve bunu kendimize görev edinmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Koçak, vakıf olarak şehit yakınları ve gaziler için çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada terörle mücadele sırasında yaralanmış, uzuvlarını kaybetmiş gazilerimiz, vatan için en değerli varlıkları olan evlatlarını kaybetmiş şehit ailelerimiz var. Emanetiniz emanetimizdir. Ecdadımız bu hilal ve bayrak için şehitler verdiler. Bizler de hilalimize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkacağız. Bu uğurda şehadet makamına ulaşanları asla unutmayıp sizleri de asla yalnız bırakmayacağız."

Şiirler, konuşmalar ve konserle devam eden etkinliğin sonunda şehit aileleri ve gazilere bayrak ve çeşitli hediyeler verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şehit Aileleri Ve Gaziler Vakfı İstanbul Şubesi
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