ANKARA (AA) - Kocatepe Sosyete Pazarı'nın bir günlük stant kira gelirleri şehit ailelerine verilecek.

Kocatepe Sosyete Pazarı'nın sahibi Bülent Yılmaz, kampanya kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kayserili olduğunu belirterek, kentte terör saldırısının düzenlendiği yeri gördükten sonra böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

Organizasyonla şehit ailelerine destek olmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "Etkilenmemek elde değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor. 'Bir kıvılcım yakalım, örnek olalım' istedik. Çünkü o ortamı, manzarayı gördükten sonra paranın, pulun hiçbir anlamı yok." dedi.

Yılmaz, organizasyon çerçevesinde 1 Ocak 2017'de pazarda bulunan stantların kira gelirlerinin, bazı pazar esnafının da aynı tarihli kazancının şehit ailelerine verileceğini söyledi. Yılmaz, "Organizasyon inşallah amacına ulaşır." diye konuştu.

Yılmaz, 2017'nin şehitsiz bir yıl olması temennisinde bulundu.

AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan da şehit aileleri düşünülerek organizasyonun yapılmasını örnek bir davranış olarak niteledi. Arslan, "Bu bir fedakarlıktır. Bu şehit ailelerine göstermiş olduğumuz saygıdan gelen bir harekettir. İnşallah bu organizasyon diğer alanlarda da olur. Buradan yakılan meşalenin, hayır ateşinin, makbul işin, kutsal hayrın diğer alanlara da buradan sıçramasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Arslan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.



