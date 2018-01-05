Şehit Akpınar'ın cenazesi memleketine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonunda silahının kazayla ateş alması sonucu şehit düşen sözleşmeli er Adem Akpınar için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehit er Akpınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, törende yaptığı konuşmada, terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ettiklerini belirtti.

Derecik'teki Samanlı Hudut Karakolu bölgesinde yaşanan terör saldırısını anımsatan Tayanç, saldırıdan sonra başlatmak istedikleri operasyonu aralık ayında gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üç haftadır çetin kış şartlarına rağmen operasyon hala devam ediyor. Bunu dualarınıza vesile olması için de söylüyorum. Gittiğimiz, el attığımız yer, terör örgütünün Hakurk kampının girişi. Hakurk kampından cennet vatanımıza sızmaya çalıştıkları çok önemli noktalardan bir tanesi. İşte orayı tutarken orada şehidimiz onuruyla, birçok sızma girişimine karşı koyarak mücadele etti, yoğun kara, sise, fırtınaya rağmen. Görevi o tepede tamamladıktan sonra dönerken arazinin çok sarp olmasından dolayı intikal esnasında çok güçlükler yaşanıyor. Hava şartları çok çetin. O çetin arazi şartlarından dönerken ayağı kayarak, kayalıklardan düşerken ne yazık ki silahının patlaması sonucu şehit oldu. Bunlar birer kahramanlar. İnşallah başka zayiat vermeden bu faaliyeti tamamlamaları için dua ediyor, şehidimize de Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil ihsan etmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum."

Şehit Akpınar'ın cenazesi memleketine uğurlanmak üzere karayoluyla Van'a götürüldü.

Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk, AK Parti İl Başkanı Metin Tekin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, asker ve polisler de katıldı.





