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"Şehit anneleri idam istiyor"

- FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor - Baba Eker: - "Mahkemenin bir an evvel sonuçlanmasını bekliyoruz. Çifte bayram yaşamak istiyoruz. Mahkemenin kararını açıklayıp, bize bayramı hediye etmesini bekliyoruz. Bunlar idam edilsin. Darbeye katılanlar idam edilmeli" - Anne Eker: - "Oğlumun kanı yerde kalmasın. İki bayramı beraber yaşayalım" - "Şehitlik güzel mertebe de anneler yanıyor. Bütün şehit anneleri idam istiyor"

MUĞLA (AA) - SABRİ KESEN - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Şehidin babası Nihat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yargılamanın çok adil şekilde yürütüldüğünü hatta sanıklara kendilerini savunmaları için uzun süreler verildiğini söyledi.

Sanıkların son savunmalarını yapmaya başladığını, mahkemenin de iyi niyetle yargılamayı sürdürdüğünü anlatan Eker, "Uzun uzun konuştular, hikaye, masal anlatmaya kalktılar. Sabırla dinledik. Anlatıyorlar da anlatıyorlar. Çoğu zaman canımız mahkemeye dahi gitmek istemedi çünkü gittikçe canımız daha da sıkıldı." dedi.

Suikast girişimi davasında yargılanan eski başyaver Ali Yazıcı'nın sözlerine de çok sinirlendiğini belirten Eker, durmadan çeşitli senaryolar çizdiğini dile getirdi.

Eker, "Mahkemenin bir an evvel sonuçlanmasını bekliyoruz. Çifte bayram yaşamak istiyoruz. Mahkemenin kararını açıklayıp, bize bayramı hediye etmesini bekliyoruz. Bunlar idam edilsin. Darbeye katılanlar idam edilmeli." diye konuştu.

- "Oğlumun kanı yerde kalmasın"

Anne Güzel Eker ise FETÖ'nün suikast timini gördükçe bütün psikolojisinin bozulduğunu, darbeci hainlerin hepsinin boş ve yalan konuştuğunu söyledi.

Sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Eker, "Oğlumun kanı yerde kalmasın. İki bayramı beraber yaşayalım. İdam kararı verilirse yüreğim biraz hafifler, içimin alevi biraz söner. Her gün oğlumun yolunu gözlüyor, kapıyı çalıp gelmesini bekliyorum. Şehitlik güzel mertebe de anneler yanıyor. Bütün şehit anneleri idam istiyor. Benim aslanım gitti. Bir tek oğlum vardı. Yalnız kaldım." diye konuştu.

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