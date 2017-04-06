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Şehit annesi trafik kazasında hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, şehit Derviş Konak'ın annesi Ayşe Konak (66) hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Erdal Konak (53) idaresindeki 46 AB 164 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Göksun Karayolu...

Şehit annesi trafik kazasında hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, şehit Derviş Konak'ın annesi Ayşe Konak (66) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erdal Konak (53) idaresindeki 46 AB 164 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Göksun Karayolu Döngel mevkisinde yağış dolayısıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, araçta bulunan Ayşe Konak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Erdal Konak ile otomobildeki aynı aileden Nadir (66), Ayşe (25) ve Hanife Mert (3) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayşe Konak'ın oğlu Derviş Konak'ın, 1995 yılında Kuzey Irak'da şehit olduğu öğrenildi.

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