Şehit asker Van'da son yolculuğuna uğurlandı

VAN (AA) - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen tankçı er Suat Surki, Van'ın İpekyolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'taki törenin ardından Van'a getirilen şehit Suat Surki'nin (21) naaşı, silah arkadaşlarının omzunda Yukarı Norşin Camisi'ne taşındı.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Ayakta durmakta zorlanan baba Adil Surki ve yakınlarını, Işık ve Zorluoğlu ile askerler teskin etmeye çalıştı. Şehidin annesi Sariya Surki de yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Şehidin cenazesi, İl Müftü Vekili Abdulvahap Şakrak'ın kıldırdığı namazın ardından, tekbirler eşliğinde ambulansla Yeni Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Bu sırada şehidin arkasından "Ağabeyimi götürmesinler" diyerek ağlayan kardeşini, törene katılanlar sakinleştirmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Silah arkadaşları şehit için mezarlıkta saygı atışı yaptı.

- "Bu topraklar bize kolay vatan olmadı"

Başbakan Yardımcısı Işık, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Bediüzzaman Camisi'nde Surki ailesine taziyelerini iletti.

Işık, burada yaptığı açıklamada, şehide rahmet, anne ve babası başta olmak üzere yakınlarına da sabır diledi.

"Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Hala bu topraklar, üzerinde birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve barış içinde yaşayalım diye bedel ödediğimiz topraklar." diyen Işık, şunları kaydetti:

"Bugün yine bir şehidimizi ebediyete uğurladık. Bizim inancımızda şehitlik mertebesi, peygamberlikten sonraki en yüce mertebe. Rabb'im bizleri de şehidimizin şefaatine nail eylesin. Bu şehitler, bu topraklara, bu milletin sahip olduğu değerlerin vurduğu mühürlerdir. Şehitler ve şehit yakınları bütün milletimize ortak emanettir. Bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Şehitlerimizin yakınlarını bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Hiçbir zaman şehit ailemiz kendini yalnız hissetmeyecek. Bu noktada devlet bütün imkanlarını seferber ediyor, bundan sonra da etmeye devam edecek. Elbette acımız büyük. Ateş düştüğü yeri yakıyor."

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu tankçı er Suat Surki şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.