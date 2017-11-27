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Şehit askerin baba evinde yas var

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıktan düşerek şehit olan 21 yaşındaki piyade sözleşmeli er Demiryürek'in Adana'daki ailesine acı haber verildi

Şehit askerin baba evinde yas var

ADANA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıktan düşerek şehit olan 21 yaşındaki piyade sözleşmeli er Yusuf Demiryürek'in Adana'daki ailesine acı haber ulaştı.

Çukurca'nın kırsal kesiminde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arama tarama faaliyeti yürütülürken Demiryürek'in kayalıktan düşerek şehit olduğu haberi, Kozan ilçesi Özbaşı Mahallesi'nde oturan anne Zeynep ile baba Yaşar Demiryürek'e verildi.

Türk bayraklarının asıldığı taziye evine, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş gelerek başsağlığı dileğinde bulundu.

Baba Yaşar Demiryürek, taziye evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla 3 gün önce telefonda görüştüğünü belirterek, "Oğlum iki gün sonra izne gelecekti. Görev yaptığı bölgede yoğun kar yağışı olduğunu söylemişti. 'Bizi merak etmeyin, iyiyiz' demişti. Son olarak da 'Bana dua edin' demiş ve görüşmeyi bitirmiştik." şeklinde konuştu.

Anne Zeynep Demiryürek ise "Ben iyiyim. Bol bol dua edin" dedi.

Yaşar ve Zeynep Demiryürek çiftinin dört çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Demiryürek'in, yaklaşık bir buçuk yıl önce göreve başladığı ve bekar olduğu belirtildi.


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