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Şehit askerin babaevinde yas var

- Hatay'daki terör operasyonunda yaralanan ve hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz’in acı haberi Osmaniye’deki baba ocağına ulaştı

Şehit askerin babaevinde yas var

OSMANİYE (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz’in Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki babaevinde yas var.

Şehidin babası Mustafa ile annesi Emine Akdeniz’in Tozluyurt Yaylası’nda olduğu ve acı haberin aileye yaylada askeri yetkililer tarafından verildiği öğrenildi.

Şehadet haberi üzerine şehidin Gümüş köyündeki ablasının evine giden yakınları gözyaşı döktü. Fenalaşan şehit yakınlarına 112 acil ekipleri müdahalede bulundu.

Şehit Akdeniz’in, 7 yıldır uzman çavuş ve evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi Amanos Dağları kırsalında dün akşam saatlerinde, terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan Abdullah Akdeniz, İskenderun Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Osmaniyeşehit
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