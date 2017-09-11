Şehit astsubay için mevlit okutuldu

OSMANİYE (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen astsubay Mustafa Sefa Kök için mevlit okutuldu.

Şehit Kök için Dervişiye köyündeki baba evinde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından dua edildi.

Programa katılan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Mevlide, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Suat Önal, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıkmış, 2 asker yaralanmıştı. Helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden astsubay Kök, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.