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Şehit Astsubay Kök son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen astsubay Mustafa Sefa Kök (25), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Astsubay Kök son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE (AA) - Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye getirilen şehit astsubay Mustafa Sefa Kök'ün naaşı, merkeze bağlı Dervişiye köyündeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından dua edildi.

Daha sonra köy meydanında düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tamer Bilacan, Osmaniye Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkanı Kadir Kara ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin 8 aylık hamile eşi Yasemin, annesi Döndü ve babası Reha Kök ile yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağladı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıkmış, 2 asker yaralanmıştı.

Helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden astsubay Kök, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Muhabir: Ümit Kahrıman

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