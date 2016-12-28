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Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

- Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yavaş'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi - Şehidin kız kardeşi, cenaze törenine ağabeyinin üniformasıyla katıldı

Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan harekatta Halep kentine bağlı El Bab yakınlarında geçen hafta şehit olan Yavaş'ın naaşı, Gaziemir ilçesindeki baba evine getirilip burada "helallik" alınmasından sonra Gülhane Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş ve annesi Zeynep Yavaş, kız kardeşi Nisa Garipoğlu, yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kız kardeşi üniformasını giydi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Yavaş'ın yakınları, gözyaşı döktü.

Törene ağabeyinin askeri üniformasını giyerek ve beresini takarak katılan Nisa Garipoğlu, şehidin tabutunun başında dua etti, bordo bereyi naaşın üzerine bıraktı.

Yavaş'ın ailesinin cenaze namazına kadar el ele tutuştukları gözlendi.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehit Furkan Yavaş'ın cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliğinde toprağa verildi.

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