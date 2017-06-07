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Şehit Aydın'ın ismi memleketinde bulvara verildi

- Helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adı, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde bulvara verildi

Şehit Aydın'ın ismi memleketinde bulvara verildi

TOKAT (AA) - Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 13 askerden 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismi memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde bulvara verildi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, haziran ayı Meclis toplantısında, Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın isminin Niksar'da yaşatılmasını gündeme getirdi.

Meclis üyelerinin oy birliği ile Niksar Hamidiye Köprüsü ve Dönekse Mahallesi arasında bulunan alana "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Bulvarı" ismi verildi.

Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları kararla şehit Aydın'ın ismini sonsuza kadar yaşatacaklarını belirterek, "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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