MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - SELAHATTİN ÖZBOZKURT - Mersin'de Toros Dağları'nda çobanlık yaparak geçimini sağlayan 30 yaşındaki Osman Nihat Yalçın, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın isimini kazanın olduğu gün doğan oğluna verdi.

Tarsus'a bağlı Ardılı köyünde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Yalçın'ın, 31 Mayıs günü "Melikşah" ismini vermeyi düşündüğü ikinci oğlu dünyaya geldi.

Oğlunun nefes almada güçlük çekmesi ve hastaneye yatırılması üzerine nüfus işlemlerini hastane çıkışına bırakan baba Yalçın, akşam saatlerinde Şırnak'ın Şenoba beldesindeki helikopter kazasında 13 askerin şehit olduğu haberini izledi.

Daha önce ismini duyduğu ve gerçekleştirdiği terör operasyonları nedeniyle kendisine hayran olduğu 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da şehitler arasında olduğunu öğrenen Yalçın, eşi ve bebeği hastanedeyken sabah saatlerinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek oğlunun ismini "Aydoğan Aydın" olarak kaydettirdi.

Oğlunun nüfus cüzdanını alıp hastaneye giden Yalçın, eşini ve oğlunu hastaneden çıkardı, oğluna şehit Aydoğan Aydın'ın adını verdiğini eve gelince eşi ve ailesine söyledi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yaşındaki ilk oğluna İbrahim Ethem ismini eşinin koyduğunu bu nedenle ikinci oğluna isim hakkının kendisinde olduğunu belirterek, son ana kadar ne ad vereceği konusunda tam karar veremediğini söyledi.

Çevredekilerin ısrarla koyacağı ismi sorması üzerine "O zaman olsun bakalım" dediğini anlatan Yalçın, "Kafamda bir şık vardı ancak kimseye aklımdakini söylemedim. 'O zaman olsun, zamanın ne getireceğini bilemeyiz' diye cevap verdim." dedi.

Oğlunun doğduğu gün helikopter kazasının olduğunu ve 13 şehit verildiğini aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"Şırnak'ta memleketimize hizmet etmiş paşalarımız şehit oldu. Biz de yavrumuzun ismini, paşamızın adını Aydoğan Aydın koyduk. Bu ismi koyduktan sonra 'Bahtı da onun gibi olur, bu isim olmasın' dediler. Ben de 'Ne mutlu keşke vatan için şehit olsa' dedim. Ahirette bize de şefaatçi olur öyle bir şerefe nail olabilmek bizim için gurur."

Aydoğan Aydın'ın Kato Dağı'nda sürdürdüğü operasyonları yakından takip ettiğini vurgulayan Yalçın, "Ne kahraman komutan, Allah kendisinden razı olsun diyorduk. Orada şehit olunca bir gönül bağı oldu ve paşamızın ismini koyduk. Önceden bilemezdik." diye konuştu.

Anne Esra Yalçın da çocuğun isminin konulduktan sonra haberinin olduğunu belirterek, "Babası ne koyarsa kabul edecektim ancak bu şekilde çok isabetli oldu. Çok da mutlu oldum. Ben zaten eve gelince öğrendim." dedi.

- "Aydoğan Aydın'ın kaldığı yerden devam eder"

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal da aileyi örnek davranışından dolayı evlerinde ziyaret edip, minik Aydoğan Aydın'a çeyrek altın taktı.

Bebeği seven Ünal, "Aydoğan Aydınlar ölmez. Bakın burada küçük bir Aydoğan Aydın'ımız doğdu. Tüm Türkiye'ye örnek. Kimsenin akıl edemediğini bu ailemiz Tarsus'tan yaptı. Ben de aileye çok teşekkür ediyorum. İlçem adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu çocuğumuz da Aydoğan Aydın'ın kaldığı yerden devam eder, onun gibi olur inşallah." diye konuştu.