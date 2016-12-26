Şehit babasından oğlunun silah arkadaşlarına ziyaret

KARS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın babası Zeki Yekebağcı, oğlunun silah arkadaşlarını ziyaret etti.

Şehit oğlunun görev yaptığı Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığına gelen baba Zekir Yekebağcı'yı Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ ve askeri personel karşıladı.

Oğlu için kurulan taziye çadırını ziyaret eden baba Yekebağcı, çadırdaki askerleri tek tek öperek, "Sizler hepiniz benim evladım, benim Ömercan'larımısınız. Ben şehit babası olarak hepiniz hakkımı helal ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, baba Yekebağcı'ya, Kars, Sarıkamış halkı ve devletin bütün kurumlarının her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Taziye çadırında, Susuz İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş, Sarıkamış Müftüsü Hayati Yelkovan ile bir askeri personel tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için helva ikramında bulunuldu.

Şehit babası Yekebağcı'nın ziyaretine, Susuz Belediye Başkanı Murat Uray ile Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy eşlik etti.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 21 Aralık'ta Halep kentine bağlı El Bab bölgesi yakınlarında şehit düşmüştü.