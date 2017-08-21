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Şehit Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili davada tahliye kararı

- Alper'in ailesinin avukatı Menderes: "Yargı, bu kazayla ilgili davada gereğini yapacaktır. Yargıya güvenimiz sonsuzdur, suçlular hak ettikleri cezayı alacaktır"

Şehit Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili davada tahliye kararı

DENİZLİ (AA) - Eski Denizli Cumhuriyeti Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförünün hayatını kaybettiği kaza sonrası açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu 3 sanıktan 2'sinin tahliye edildiği bildirildi.

Şehit Başsavcı Alper'in ailesinin avukatı Neşe Menderes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta meydana gelen olayın ardından iddianame hazırlandığını, tutuklu 3 sanığın 16 Ağustos'ta 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktığını söyledi.

Duruşmada, sanıklardan araç sahibi Zeki Akyol ve şantiye şefi İbrahim Yağız'ın tahliye edildiğini, kamyon şoförü Uğur Turan'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildiğini belirten Menderes, "Yargı, bu kazayla ilgili davada gereğini yapacaktır. Yargıya güvenimiz sonsuzdur, suçlular hak ettikleri cezayı alacaktır." diye konuştu.

- Olay

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobil, 10 Mayıs'ta Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Salihağa yolundaki kontrolsüz kavşakta Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma polisi Ramazan Uğur yaralanmıştı.

Kazanın ardından kamyon şoförü Uğur Tufan, araç sahibi Zeki Akyol ve şantiye şefi İbrahim Yağız tutuklanmış, sanıklar hakkında da "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyeti BaşsavcısıMustafa AlperMuzaffer Akşehirli
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