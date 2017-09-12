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Şehit cenazeleri yürüyüşü "Segah Tekbiri" ile yapılacak

- İçişleri Bakanlığınca, şehit cenazelerinde ihtiram yürüyüşünün Itri'nin "Segah Tekbiri" ile yapılması konusunda 81 il valiliğine yazı gönderildi - Valiliklere gönderilen yazıdan: - "Şehitliğin maneviyatına ve milletimizin gönlündeki yerine uygun olarak şehit cenazelerinde ihtiram yürüyüşü Itri’nin 'Segah Tekbiri' ile yapılacaktır. Vefatları halinde tören yapılan diğer İçişleri Bakanlığı mensupları için de aynı usul ve esaslara uyulacaktır"

Şehit cenazeleri yürüyüşü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, şehit cenazelerinde ihtiram yürüyüşünün Itri'nin "Segah Tekbiri" ile yapılması konusunda 81 il valiliğine yazı gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca "Şehit Cenaze Törenleri"ne ilişkin 81 il valililiğine gönderilen yazıda şehitlerin, milletin manevi dünyasında özel önemi ve yeri olduğu belirtilerek, "Şahs-ı manevilerine, ailelerine ve milletimize ait kahramanlıklarının sağladığı üzerimizdeki sorumlulukları bizim için ebedidir." ifadesi yer aldı.

"Şehitlerle ilgili törenlerin de milli ve manevi değerimize medeniyet köklerimize uygunluğu bu sorumluluğun ve önemin ana unsurudur." değerlendirmesinin yer aldığı yazıda, şehitlerin, gazilerin ve kahramanlıkları ile iftihar edilenlerin törenlerinin de ayrıcalıklı olduğu vurgulandı.

Yazıda şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı mensubu her rütbe ve görevdeki muvazzaf ve yükümlülerden şehitler ile güvenlik korucularından şehitleri, ebedi yolculuklarına uğurlarken törenlerde 'Tİ' işaretinin verilmemesi, saygı duruşunda herhangi bir çalgı aleti çalınmayarak sessizlik sağlamak suretiyle icra edilmesi esastır.

Şehitliğin maneviyatına ve milletimizin gönlündeki yerine uygun olarak şehit cenazelerinde ihtiram yürüyüşü, Itri’nin 'Segah Tekbiri' ile yapılacaktır. Vefatları halinde tören yapılan diğer İçişleri Bakanlığı mensupları için de aynı usul ve esaslara uyulacaktır."

Itri'nin 'Segah Tekbiri, ilk kez 29 Ağustos 2017'de Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in cenazesinde ihtiram yürüyüşü sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından icra edilmişti.

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