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Şehit Çetinkaya, son yolculuğuna uğurlandı

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi - Cenaze namazı sonrasında oğlunun tabutunu omuzlayan baba Mehmet Çetinkaya, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye bağırdı

Şehit Çetinkaya, son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine 10 Eylül'de terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve gece kurtarılamayarak şehit olan piyade sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya'nın cenazesi uçakla Gaziantep'e getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirilen cenaze, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından ikindi namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine yakınları tarafından koluna girilerek getirilen baba Mehmet Çetinkaya, tabutu omuzlayarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.

Öte yandan törende ağabeyinin asker kıyafetini giyen Ömer ile şapkalarını takan Bekir ve Mehmet Ali tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Yakınlarının desteğiyle ayakta duran anne Meliha Çetinkaya ise oğlunun tabutuna bakarak ağladı.

Öte yandan namazın ardından şehidin cenazesinin konulacağı cenaze aracının arızalanması üzerine şehit Çetinkaya'nın tabutu, toprağa verileceği şehitliğe kadar omuzlarda taşındı.

Bu arada Adana Bölge Jandarma Komutanlığı Bandosu, tören sırasında Itri'nin Segah Tekbiri'ni çaldı.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


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