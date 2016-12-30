Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Şehit çocuklarına bilgisayar hediyesi

- Osmaniye'de 3 şehidin çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye edildi

Şehit çocuklarına bilgisayar hediyesi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 3 şehidin çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi/Şehit Yakınları Buluşması Projesi" kapsamında şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar verilmesi dolayısıyla Valilik'te tören düzenlendi.

Osmaniye Valisi Kerem Al, törende yaptığı konuşmada, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek "Şehitlerimizin aileleri hepimizin emanetidir. Dağıtımı yapılan dizüstü bilgisayarların öğrencilerin eğitim hayatlarındaki başarıya katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından, Şehit Süleyman İyikul'un oğlu Zeynel Kaan İyikul, Şehit İbrahim Etiz'in kızları Eylül ve Esila Etiz ile Şehit Mehmet Karacatilki’nin oğulları Gökhan Emir ve Emir Hamza Karacatilki'ye dizüstü bilgisayarları hediye edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ve Halk Bankası Osmaniye Şubesi Müdürü Mustafa Güneş Ulaş katıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BilgisayarHediyeşehitŞehit çocuklarına BilgisayarValilik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.