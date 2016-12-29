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Şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediyesi

- Çorum'da, "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi/Şehit Yakınları Buluşması Projesi" kapsamında 9 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar hediye edildi

Şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediyesi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi/Şehit Yakınları Buluşması Projesi" kapsamında 9 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesince yürütülen, finansmanını Halk Bankasının üstlendiği "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi"nin devamı niteliğindeki proje kapsamında şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar verilmesi dolayısıyla, valilikte tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Adem Saçan, törende yaptığı konuşmada, şehit yakınlarının toplumda ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi.

Vatan için canını verenlerin yakınlarına sahip çıkılmasının vatani bir görev olduğuna inandığını belirten Saçan, yürütülen projenin de ayrı bir anlamı olduğunu dile getirdi.

Saçan, konuşmasının ardından, şehit polis ve asker çocuğu 9 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye etti.

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Adem SaçanAile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıÇorumŞehit Yakınları
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