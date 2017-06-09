Şehit diplomat Yergüz Cenevre'de anıldı

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda, 9 Haziran 1981'de ASALA terör örgütü mensubu Mardiros Jamkochyan tarafından şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz için anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Yergüz ile 1977'de İtalya'nın başkenti Roma'da aynı gün şehit edilen Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım ve 31 Dışişleri şehidini rahmet ve şükranla andığını ifade etti.

Büyükelçi Saygılı, 1973'ten itibaren Türk diplomatlarını hedef alan Ermeni terör örgütlerinin diğer kurbanları gibi şehit Yergüz'ün de yaşamının altın çağında ailesinden ve sevdiklerinden kopartıldığını söyledi.

Ermeni terör örgütü kurbanlarının neredeyse tamamına yakınının Cenevre gibi dünyanın güvenli ve müreffeh addedilen şehirlerinde şehit edildiklerine dikkat çeken Saygılı, "Dolayısıyla biz şunu biliyoruz ki bugün de dün olduğu gibi, hiçbir yerin terör illetinden bağışık olmadığının bilinciyle, vatanımız ve bayrağımız uğrunda ter dökerken canımızı verebileceğimizin farkındayız." diye konuştu.

- "1915 olaylarının 'soykırım' olarak adlandırılması mümkün değildir"

Saygılı, Cenevre'de sözde Ermeni anıtı dikme konusundaki girişimlere sert tepki göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış ve uyum şehri olarak öne çıkarılan Cenevre'de şehidi olan toplum Türk toplumu iken tek yanlı bir tarih anlatısını mutlak bir gerçek gibi dayatmaktan vazgeçmeyen çevrelerin bu şehirde bir Ermeni anıtı dikme konusundaki kararlılıkları da dikkat çekiyor. AİHM Büyük Dairenin Perinçek kararıyla da altı çizildiği gibi 1915 olaylarının 'soykırım' olarak adlandırılması mümkün değildir."

Terör örgütü ASALA'nın, geçmişte İsviçre çıkarlarına saldırmaktan çekinmediğine dikkat çeken Saygılı, "Bazı ülkelerde, diplomatlarımızı ve aile bireylerini şehit eden teröristlerin anıldığı etkinliklerin düzenlenmesi, soğukkanlı katilleri yüceltici faaliyetler gerçekleştirilmesi, en hafif tabiriyle utanç vericidir." ifadesini kullandı.

- "Karanlık günleri asla unutmayacağız"

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle de şehitlerin hatıralarına sahip çıktıklarını vurgulayarak "Cenevre'deki bu hain saldırı ne ilk ne de sondur. Yaşanan karanlık günleri asla unutmayacağız. Ancak karanlığı da saplanmayacağız. Bu acıların bir daha yaşanmaması için nefret, intikam ve şiddet yerine sağduyulu davranmaya devam edeceğiz ve sağduyulu davranılmasını da telkin edeceğiz." dedi.

Programa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru ve İsviçre'de bulunan çok sayıdaki Türk sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcileri de katıldı.

Cenevre Başkonsolosluğu Sekreteri Yergüz, 9 Haziran 1981'de mesai bitiminde başkonsolosluktan çıkıp evine yürürken ASALA (Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) mensubu terörist Mardiros Jamkochyan tarafından sokak ortasında vurularak şehit edilmişti.

Jamkochyan, İsviçre’de Aralık 1981’de 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış, 12 yıl sonunda şartlı tahliye edilmişti. Terörist Jamkochiyan’ın serbest bırakılmasını sağlamak için ASALA tarafından kurulan 9 Haziran Grubunun 19-22 Temmuz 1981 arasında İsviçre’nin çeşitli şehirlerinde (Zürih, Bern, Lozan ve Cenevre) gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.



