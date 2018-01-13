Şehit Emniyet Müdürü Okkan için karate turnuvası düzenlendi

SAKARYA (AA) - Diyarbakır'da 17 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'da İller Arası Karate Lig Turnuvası düzenlendi.

Hendek ilçesinde Yeni Spor Salonu'nda Hendek Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Hendek Belediyesi organizasyonluğunda gerçekleşen "Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Lig Turnuvası"na 13 ilden, 48 kulüp ve bin 350 sporcu katıldı.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya katılanlara teşekkür ederek, "Bundan tam 17 yıl önce vatanı için 5 polis arkadaşı ile şehadete yürüyen şehit Ali Gaffar Okkan için düzenlenmiş olan turnuvaya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Aradan geçen 17 yıla rağmen anısı halen unutulmamış ve bu kadar kalabalıkla anılıyor olmak hiçbir insana nasip olmamıştır. Ali Gaffar Okkan ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel ise Okkan'ın 24 Ocak 2001'de hainlerin alçakça ve kalleşçe suikastı sonucu şehit düştüğünü anımsattı.

Şehit Okkan'ı rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Çelikel, "Sakarya'nın yetiştirdiği şahsiyetli insan, örnek devlet adamı, gözü kara, mert emniyet müdürü, Diyarbakır halkının hitabıyla 'Gaffar Baba' hainlerin alçakça, kalleşçe suikastı sonucu şehit edildi. 17 yıl önce aramızdan ayrılan şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ı saygı, sevgi ve minnetle yad ediyoruz. Aziz şehidimizin ve vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın ablası Sabahat Aslan, Avrupa, Dünya Karate Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş, İlçe Spor Müdürü Süleyman Akıcı, Hendek Halk Eğitim Müdürü Necati Tan, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda derece alanlara ilk madalyayı, Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın ablası Arslan takdim etti.

Dereceye giren diğer sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.