Şehit er son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Diyarbakır’da nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu şehit olan piyade er Onur Yaman, memleketi Beypazarı'nda toprağa verildi.
Şehit Yaman’ın naaşı, baba evine götürülerek helallik alındı. Şehit Yaman, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Nevzat Ceylan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da katıldı.
Şehit er Yaman’ın 6 aydır askerde olduğu, babasıyla önceki gün telefonla görüştüğü öğrenildi.