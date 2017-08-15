Şehit Eren Bülbül için mevlit

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül için mevlit okutuldu.

Şehit Bülbül için Maçka ilçesinin Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evinde, Maçka Müftüsü Remzi Çalık ve beraberindeki imamlar tarafından mevlit okundu, ardından Eren Bülbül ve diğer şehitler için dua edildi.

Programa, Bülbül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Ayşe Bülbül ile yakınları taziyeleri kabul ederken, şehit Bülbül'ün arkadaşlarının üzerlerinde "iyi ki varsın Eren, seni unutmayacağız" yazılı tişörtler giydikleri gözlendi.



