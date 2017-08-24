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Şehit Eren Bülbül için mevlit okutuldu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül için mevlit okutuldu.Şehit Bülbül için Maçka ilçesinin Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evinde,...

Şehit Eren Bülbül için mevlit okutuldu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül için mevlit okutuldu.

Şehit Bülbül için Maçka ilçesinin Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evinde, Maçka Müftülüğüne bağlı imamlar tarafından mevlit okundu. Mevlidin ardından Eren Bülbül ve diğer şehitler için dua edildi.

Programa, Bülbül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka Kaymakamı Haluk Çakmak, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sonunda Vali Yavuz ve beraberindekiler, anne Ayşe Bülbül ile bir süre görüştü.

Öte yandan şehit Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül'ün üzerinde "Eren iyi ki varsın" yazılı Trabzonspor forması giydiği gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Eren BülbülMevlitşehitTrabzon
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