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Şehit Eren Bülbül için yürüyüş düzenlendi

Trabzon'da bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşle Maçka'daki terör saldırısı protesto edildi.

Şehit Eren Bülbül için yürüyüş düzenlendi

TRABZON - (AA) - Trabzon'da, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül için yürüyüş düzenlendi.

Cuma namazının ardından İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen aralarında sendikaların da yer aldığı bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, üzerinde Eren Bülbül'ün fotoğrafı ile Türk bayrağının yer aldığı "#iyikivarsınEren" yazılı pankart açtı.

Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan İHH Trabzon üyesi Abdülkadir Yılmaz, iç ve dış düşmanlara karşı mücadelede herkesin birlikte olacağını belirterek "Ümmet coğrafyamıza kan emici sülük gibi yapışan ABD, İngiltere ve İsrail'in maşa örgütleri DHKP-C, PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ ile yaptıkları terör saldırıları bizleri yıldırmayacaktır. Ülkemize diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Bütün sinir uçlarımıza dokunulmaktadır." dedi.

Konuşmanın ardından Eren Bülbül ve şehitler için dua edildi.

Daha sonra tekbirler eşliğinde yürüyüşe başlayan gruptakiler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kanımız aksa da zafer İslam'ındır", "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde Uzunsokak'ta yürüdü.

Muhabir: Hakan Burak Altunöz

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GenelMaçkaPROTESTOTerör SaldırısıTrabzon
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