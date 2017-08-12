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Şehit Eren Bülbül son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Eren Bülbül son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Eren'den yakınlarına: "Ben de şehit olacağım"

Şehit Eren Bülbül'ün ilçesinde hüzün hakim

Maçka'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren'den yakınlarına: Ben de şehit olacağım #iyikivarsınEren https://t.co/nm3hd3MgMe pic.twitter.com/vXc4Ju5eXQ

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 12 Ağustos 2017

İlçe merkezindeki Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, Bülbül'ün (16) kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törene katılarak, şehidin ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti. Bakan Soylu, daha sonra şehidin ağabeylerinin yanında saf tuttu.

Kılınan namazın ve dua edilmesinin ardından Bülbül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu.

Cenaze, defnedilmek üzere ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına götürüldü.

Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu ve Adnan Günnar, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Giresun Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kaleci Onur Recep Kıvrak ve binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri adına çelenkler gönderildi.

İlçe merkezindeki ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldığı gözlendi.

Muhabir: Tuğba Yardımcı

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