



TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde 90 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Eren Bülbül Wushu Turnuvası sona erdi.

Maçka Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğünün organizasyonunda Maçka Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Trabzon ve İzmir'den 90 sporcu yer aldı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün adına düzenlenen turnuva, kupa ve madalya töreni ile sona erdi.

Turnuvaya, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Gençlik Spor İlçe Müdürü Nevzat Beldüz, sporcular ve vatandaşlar katıldı.





- "Eren de bu bayrağa kurban olan bir gencimiz"





Koçhan, burada yaptığı konuşmada, Maçka'da böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Sporun önemine dikkati çeken Koçhan, sporun kardeşlik ve dostluğu pekiştirdiğini ifade etti.

Koçhan, turnuvanın şehit Eren Bülbül'ün adına düzenlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada önemli bir başlık var. Turnuva Trabzonumuzun tek sivil şehidi olan Eren Bülbül için gerçekleştiriliyor. Gerçekten 'Eren iyi ki varsın' bir slogan oldu. Bu yıl da bu anlamda biz biliyorsunuz çok kadim bir milletiz, kadim bir devlet geleneğimiz var. Devlete, millete, bayrağa saygı bizim olmazsa olmazlarımız. Belki dünyada ilk defa kına yakarak askere giden bir milletiz. Biz askere giden gencimize, çocuğumuza vatana, millete, bayrağa kurban olsun diye kına yakıyoruz."

"Eren de bu bayrağa kurban olan bir gencimiz." ifadesini kullanan Koçhan, "Onun gibi bu bayrak için, millet için bir an bile düşünmeden canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün buradaki turnuvayla hep beraber 'İyi ki varsın Eren' dedik ve 'Erenler hep var olacak' mesajını verdik." diye konuştu.

Başkan Beldüz de birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaları takdim edildi.



