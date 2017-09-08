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Şehit Eren Bülbül'ün adı camide yaşatılacak

- Trabzon'un Maçka ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün adı yeni inşa edilen camiye verildi

Şehit Eren Bülbül'ün adı camide yaşatılacak

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçe kırsalında 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül’ün adı yeni inşa edilen camiye verildi.

Maçka Belediyesi Meclisi toplantısı, Belediye Başkanı Koray Koçhan başkanlığında toplantı.

Çalışmalar hakkında üyelere bilgi aktaran Koçhan, ilçede yaşanan terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet diledi.

Koçhan, tüm şehitleri minnetle andıklarını belirterek, "İlçemizde yaşanan terör olayında şehit olan Eren Bülbül’ün ailesine devlet tarafından ev alınarak anahtar teslimi gerçekleştirildi. Şimdi de köydeki evini Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Maçka Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde ya onaracağız ya da yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Eren Bülbül’ün unutulmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Koçhan, her zaman Bülbül ailesinin yanında olacaklarını söyledi.

Koçhan, belediye olarak Sanayi mevkisinde cami inşa ettirdiklerini anımsatarak, "Bölgemizin ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılan caminin inşaatı tamamlandı. İç mekanda bazı çalışmalar devam ediyor." dedi.

Konuşmanın ardından camiye Şehit Eren Bülbül'ün adının verilmesi teklifi üyelerin oyuna sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Şehit Eren Bülbül Camisi'nin yaklaşık bir ay içinde ibadete açılmasının planlandığı öğrenildi.

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