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Şehit Eren Bülbül'ün adı Yalova'daki parkta yaşayacak

- Belediye Başkanı Salman: - "Böyle olayları unutmamak, unutturmamak lazım. Hep son olsun diyoruz ama ne yazık ki son da olmuyor. Allah bir daha göstermesin"

Şehit Eren Bülbül'ün adı Yalova'daki parkta yaşayacak

YALOVA (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün adı, çocuk parkında yaşatılacak.

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos'taki hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Eren Bülbül'ün ismi, Yalova'da belediye tarafından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yapılan çocuk parkına verildi.

Parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Vefa Salman, Maçka'da 15 yaşında bir evlatlarını teröre kurban verdikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Tüm Türkiye'nin Eren'in şehadetiyle yıkıldığını dile getiren Salman, şöyle konuştu:

"Sadece ailesinin, Maçka'nın veya Trabzon'un yüreği değil hepimizin yüreği yandı. Olayı duyar duymaz bir sorumluluk hissettim. Talimatı verdim. Bu parkı şehit Eren Bülbül'ün adını vererek açalım istedim. Adını yaşatmak lazım. Böyle olayları unutmamak, unutturmamak lazım. Hep son olsun diyoruz ama ne yazık ki son da olmuyor. Allah bir daha göstermesin. Başta ailesi, annesi ve kardeşinin, bütün memleketimizin başı sağ olsun. Şehit kardeşimizin ismimin yaşatılması siyasi bir olay değil, şov değil. Bu belediye başkanı ile ilgili bir olay da değil. Bu insanlıkla ilgili bir olay."

Daha sonra Salman, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Şakir Güner, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Ürkmez ve 12 mahalle muhtarıyla parkın açılışını gerçekleştirdi.

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PKK'nın Katlettiği Eren BülbülYalova
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