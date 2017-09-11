Şehit Eren Bülbül'ün anısına Nijer'de su kuyusu açıldı

HATAY (AA) - Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım ile İsviçre Tut Elimi dernekleri tarafından, Trabzon'un Maçka ilçe kırsalında 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına, Nijer'de su kuyusu açıldı.

Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Turgut Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açılan su kuyusuyla şehit Eren'in anısının Nijer'de yaşatılacağını söyledi.

Nijer'in başkenti Niamey'e 150 kilometre uzaklıktaki Fakara köyünde su kuyusu açıldığını aktaran Tunç, ''Bu ülke için canını seve seve feda eden Eren kardeşimizin anısı yaşatmak için su ihtiyacı olan bölgede gerekli çalışmalarımızı tamamladıktan sonra faaliyete geçirdik.'' dedi.

Uzun süredir Afrika'da çalışmalar yürüttüklerini belirten Tunç, ''Su, bölge için çok değerli. Eren kardeşimize vefa borcumuzu ödemek adına su kuyusunu Nijer'deki kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İnşallah açılan su kuyusuyla günde 250 kişi temiz içme suyuna kavuşmuş oldu.'' diye konuştu.

Tunç, Afrika kıtasında çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.



