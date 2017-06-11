Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi
Bayrama otobüs takviyesi
Bayrama otobüs takviyesi
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı

Şehit erin cenazesi memleketine uğurlandı

- Diyarbakır'da nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan er Yaman'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi

Şehit erin cenazesi memleketine uğurlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan er Onur Yaman için tören düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'ndaki törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Yaman'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine gönderildi.

Törene Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş da katıldı.

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yaman'ın, 7. Kolordu Karargah Destek Grup Karargah Bölük Komutanlığında akşam nöbet kulübesinde arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit olmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırErOnur Yamanşehit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5