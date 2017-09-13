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Şehit güvenlik korucusunun cenazesi toprağa verildi

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Fevzi Altınkum'un cenazesi defnedildi

Şehit güvenlik korucusunun cenazesi toprağa verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Fevzi Altınkum'un cenazesi toprağa verildi.

Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığındaki törenin ardından şehit Altınkum'un cenazesi, Üzümkıran köyüne getirildi.

Köydeki camide düzenlenen törene, Altınkum'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namaz sonrası, 11 çocuk babası Altınkum'un cenazesi dualarla köy mezarlığında defnedildi.

Şemdinli ilçesi Güzelkonak köyü yakınlarında dün güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada, terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu güvenlik korucusu Fevzi Altınkum şehit olmuştu. Olayda bir asker ve iki güvenlik korucusu da yaralanmıştı.

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Güvenlik KorucusuHakkarişehitŞemdinliTerör
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