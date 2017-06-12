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Şehit hakim Alan'ın adı yerleşkeye verildi

- Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan hakim Onur Alan'ın adı Ordu Adliyesi'nde yaşatılacak - Anne Fatma Alan: - "Bunu layık görenlere, düşünenlere çok teşekkür ediyorum"

Şehit hakim Alan'ın adı yerleşkeye verildi

ORDU (AA) - Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 29 yaşındaki hakim Onur Alan'ın adı Ordu Adliyesi yerleşkesine verildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Ordu Adliyesi bahçesinde şehidin babası Mahmud ve Annesi Fatma Alan ile gazetecilere açıklama yaptı.

Çiçekli, şehit hakim Onur Alan'ın üzüntüsünü halen yaşadıklarını belirterek, "Şehidimizin ailesi oğullarının isminin Ordu Adliye Sarayının yerleşkesine verilmesi talebinde bulunmuştu. Biz de Adalet Bakanlığımıza konuyu iletmiştik. Bakanlığımız da memnuniyetle karşılayarak ne yapılması gerekiyorsa yapılması konusunda talimat verdi." dedi.

Bugün itibarıyla Ordu Adalet Sarayının yerleşkesine şehit hakim Onur Alan'ın adını verdiklerini ifade eden Çiçekli, yerleşkenin adının artık "Şehit Hakim Onur Alan Yerleşkesi" olduğunu, şehidin adını burada yaşatmayı sürdüreceklerini söyledi.

Çiçekli, konuyla yakından ilgilenen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Anne Alan gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan, oğlunun isminin yazılı bulunduğu tabelayı gören Fatma Alan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Başsavcı Çiçekli'nin teselli etmeye çalıştığı Alan, oğlunun ölmediğini ve onun her yerde yaşadığını söyledi.

Oğlunun ismini yerleşkeye verilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Alan, "Bunu layık görenlere, düşünenlere çok teşekkür ediyorum. Benim oğlum benim kalbimde, her yerde. O ölmedi. Ölemez. Onun çok idealleri vardı ama çok erken gitti." dedi.

Baba Mahmut Alan ise "Oğlum yaşarken benim oğlumdu. Şimdi tüm Türkiye'nin oğlu oldu. Adı gibi kendisi de onurlu bir çocuktu. Hakim olarak gösterdiği çabayı buradaki arkadaşlarının da göstereceğine eminim." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

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